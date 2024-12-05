研華攜手凌群 升級AMiS智慧用藥解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 13:04

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 宣布與系統整合廠凌群電腦合作，升級 AMiS 智慧用藥解決方案系統，加速醫療業用藥管理智慧化，確保用藥給藥的安全性及合規使用。

雙方攜手參與工研院執行衛生福利部「2024 年次世代數位醫療資訊平台計畫」，並將 AMiS 智慧用藥解決方案導入部立醫院，藉此提升醫院用藥管理效能與安全性，助力台灣數位健康基礎建設，共同邁向智慧醫療新時代。

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研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，藉由與凌群電腦的合作，不僅能為醫療產業提供精確、高效的用藥管理解決方案，亦可協助醫療院所達到 HIMSS EMRAM 六級以上的電子病歷國際認證。

凌群電腦在先進生成式 AI 技術及通過國際軟體品質評鑑 CMMI ML5 基礎上，將自身豐富的醫療資訊系統 (HIS) 開發經驗及雄厚的系統整合實力，與研華在智慧醫療領域的研發能量和技術專業加以整合，升級 AMiS 智慧用藥解決方案。

研華 AMiS 智慧用藥解決方案為軟硬整合的一站式解決方案，其後端管理平台可協助整合醫院既有的醫療資訊系統及護理資訊系統 (NIS)。