營收速報 - 欣巴巴(9906)11月營收4.62億元年增率高達1686.36％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 10:15
欣巴巴(9906-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.62億元，年增率1686.36%，月增率124.85%。
今年1-11月累計營收為36.11億元，累計年增率-2%。
最新價為131.5元，近5日股價上漲7.82%，相關建材營造上漲1.18%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-67 張
- 外資買賣超：-101 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.62億
|1686%
|125%
|24/10
|2.06億
|391%
|37%
|24/9
|1.50億
|0%
|-78%
|24/8
|6.77億
|9198%
|-51%
|24/7
|13.93億
|206%
|208%
|24/6
|4.52億
|-42%
|159%
欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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