營收速報 - 南帝(2108)11月營收9.70億元年增率高達44.58％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15
今年1-11月累計營收為103.53億元，累計年增率26.54%。
最新價為33.2元，近5日股價下跌-1.6%，相關橡膠工業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+62 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|9.70億
|45%
|-2%
|24/10
|9.94億
|50%
|-11%
|24/9
|11.23億
|32%
|11%
|24/8
|10.15億
|27%
|1%
|24/7
|10.07億
|41%
|-18%
|24/6
|12.34億
|76%
|30%
南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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