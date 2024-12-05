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鉅亨速報

營收速報 - 南帝(2108)11月營收9.70億元年增率高達44.58％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15


南帝(2108-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣9.70億元，年增率44.58%，月增率-2.49%。

今年1-11月累計營收為103.53億元，累計年增率26.54%。

最新價為33.2元，近5日股價下跌-1.6%，相關橡膠工業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+66 張
  • 外資買賣超：+62 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 9.70億 45% -2%
24/10 9.94億 50% -11%
24/9 11.23億 32% 11%
24/8 10.15億 27% 1%
24/7 10.07億 41% -18%
24/6 12.34億 76% 30%

南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收南帝

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