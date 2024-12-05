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鉅亨速報

營收速報 - 昇陽半導體(8028)11月營收3.52億元年增率高達45.68％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:15


昇陽半導體(8028-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.52億元，年增率45.68%，月增率2.06%。

今年1-11月累計營收為31.98億元，累計年增率3.57%。

最新價為135.5元，近5日股價上漲4.15%，相關半導體業上漲6.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2382 張
  • 外資買賣超：-2918 張
  • 投信買賣超：+264 張
  • 自營商買賣超：+272 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.52億 46% 2%
24/10 3.45億 27% 10%
24/9 3.13億 23% 1%
24/8 3.11億 26% -1%
24/7 3.15億 10% 7%
24/6 2.94億 -6% 8%

昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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