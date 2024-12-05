營收速報 - 昇陽半導體(8028)11月營收3.52億元年增率高達45.68％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:15
今年1-11月累計營收為31.98億元，累計年增率3.57%。
最新價為135.5元，近5日股價上漲4.15%，相關半導體業上漲6.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2382 張
- 外資買賣超：-2918 張
- 投信買賣超：+264 張
- 自營商買賣超：+272 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.52億
|46%
|2%
|24/10
|3.45億
|27%
|10%
|24/9
|3.13億
|23%
|1%
|24/8
|3.11億
|26%
|-1%
|24/7
|3.15億
|10%
|7%
|24/6
|2.94億
|-6%
|8%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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