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鉅亨速報

營收速報 - 大統新創(1470)11月營收6,713萬元年增率高達117.26％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15


大統新創(1470-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6,713萬元，年增率117.26%，月增率-7.41%。

今年1-11月累計營收為7.13億元，累計年增率18.33%。

最新價為20.85元，近5日股價上漲4.15%，相關紡織纖維下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 6,713萬 117% -7%
24/10 7,250萬 62% 8%
24/9 6,742萬 59% -5%
24/8 7,127萬 38% 23%
24/7 5,786萬 13% 3%
24/6 5,596萬 17% -25%

大統新創(1470-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工業務。經編針織布織造業務。經編針織布.圓編針織布成品貿易銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收大統新創

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