營收速報 - 大統新創(1470)11月營收6,713萬元年增率高達117.26％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15
大統新創(1470-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6,713萬元，年增率117.26%，月增率-7.41%。
今年1-11月累計營收為7.13億元，累計年增率18.33%。
最新價為20.85元，近5日股價上漲4.15%，相關紡織纖維下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6,713萬
|117%
|-7%
|24/10
|7,250萬
|62%
|8%
|24/9
|6,742萬
|59%
|-5%
|24/8
|7,127萬
|38%
|23%
|24/7
|5,786萬
|13%
|3%
|24/6
|5,596萬
|17%
|-25%
大統新創(1470-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工業務。經編針織布織造業務。經編針織布.圓編針織布成品貿易銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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