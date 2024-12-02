從全球減產裁員到財務長傳辭職 日產汽車苦陷存亡關頭

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-02 13:42

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日產汽車在全球縮減產能 20%、裁員 9000 人之後，傳出財務長 Stephen Ma 即將辭職，顯示這家日系汽車大廠在充滿挑戰的時期，再次進行高層人事異動，市場對其前景也感到擔憂。

彭博社引述匿名消息人士報導，目前尚不清楚 Stephen Ma 是否會被降職或離開公司。Stephen Ma 的離職可能標誌著公司在尋求新的策略方向和管理重組以應對危機。

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對此消息，Stephen Ma 及日產發言人均拒絕置評。

日產汽車股價今年以來股價已下跌近 40%，周一早盤前小漲 0.61%，報 361 日元。

據悉，日產的主要合作夥伴雷諾，將對日產的持股比例從最多 46% 降至 40%，因此日產正積極尋找長期穩定的投資者，例如銀行、保險集團等，也可能與 Honda 共同開發電動車。

自從 2018 年前董事長戈恩被罷免並縮減與雷諾的合作關係以來，日產一直未能完全從混亂和內部紛爭中恢復。與雷諾的聯盟，野史內部關係不斷受到不平等股權和投票權所導致的持續內鬥困擾。