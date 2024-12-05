〈日股盤後〉跟隨美股漲勢 日經連四紅創一個月新高
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-05 16:12
跟隨美股漲勢，日本股市週四 (5 日) 維持漲勢，日經 225 指數(NKY) 高檔震盪，終場上漲 119.21 點或 0.3%，報 39,395.60 點，連四天走升並來到一個月高點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 1.64 點或 0.06%，報 2,742.24 點。
利率交換市場顯示，日本央行在 12 月 18、19 日會議上升息的機率為 40%，較 11 月 29 日的 66% 大幅下降，日元承受壓力貶回 150 左右區間，也為出口類股帶來利多因素。
豐田汽車小漲 0.038%，日產汽車大漲 2.26%，本田下跌 0.58%。
半導體類股漲跌互見，愛德萬測試大漲 3.36%，DISCO 上漲 0.069%，東京威力科創下跌 0.28%。
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