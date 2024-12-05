韓國戒嚴引發政經環境挑戰 鉅亨買基金：政治不確定性低的美股成贏家

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 11:43

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2024 年 12 月 3 日晚，韓國總統尹錫悅透過電視直播突然宣佈全國進入「緊急戒嚴」，雖然不到六個小時即因遭到強烈反對，又緊急宣佈解除戒嚴令，但此舉對韓國經濟與投資環境已造成巨大衝擊。「鉅亨買基金」表示，作為全球第十二大經濟體，韓國的穩定對亞洲及全球市場具有重要影響，不過這場政治風波已讓韓國的政經環境面臨考驗。建議投資人投資佈局可以政治不確性較低的美國市場為主。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，此次戒嚴風波進一步增加韓國政治與經濟的不確定性。韓國的關鍵產業已面臨來自中國的強力競爭挑戰，其股市（KOSPI 指數）在過去五年的平均每股盈餘年增率僅 2.6%，遠低於台灣股市的 14.4%。地緣政治風險以及戒嚴令的動盪使韓國股市吸引力可能進一步下降。預估 2024 至 2026 年間韓國平均經濟增長率僅有 2.1%，顯著低於台灣的 3% 的增長預估值。

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尹錫悅自 2022 年上任以來一直面臨執政困境，政府在國會中處於少數派地位，推行政策與通過法案時屢遭阻力。近期圍繞預算法案的爭議升溫，反對黨不僅削減預算，還推動對內閣成員展開彈劾調查，加深了執政黨與在野黨之間的矛盾。同時，針對總統夫人涉嫌腐敗的調查及反對黨彈劾公職人員的行動，使政治對立達到新高。