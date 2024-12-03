〈台股開盤〉台積電神功續威 助大盤漲逾400點重回2萬3及月線之上
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 09:38
台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤漲逾 5%，連動台積電現貨股價早盤跳空以 1060 元開出 ，進一步推升大盤以 22972.3 點開出並大步跨上月線反壓，大漲 400 點，早盤電子股指數也大漲 1.85% 回應，市場專家認為大盤技術指標獲得扭轉並站月月線，後績將視量能能否跟上進一步攻堅。
今天早盤電子股以半導體及上游原原料走強，包括富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)，BBU 金屬件概念股健和興 (3003-TW)、鉅祥 (2476-TW) 也走強。
台北股市 3 日早盤以 22972.3 點開出，台積電則開在 1060 元，貢獻大盤逾 200 點，早盤指數最低 22972.3 點，最高 23144.78 點，預計全場成交值 4560 億元，盤中金融股、電子、營建及觀光指數走高上漲。
資深證券分析師簡伯儀指出，大盤跳空上漲之後 BBU 概念股延伸向新概念股，同時大盤走勢要注意投信作帳、集團股及半導體族群。
台股權值股台積電、鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW)、聯發科 (2454-TW) 上漲，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 獲蘋果股價創新高也上漲慶賀。
IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤上漲。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走高
今晨收盤的美股揭開 12 月的序幕，標普 500 指數與那斯達克指數週一 (2 日) 收紅，寫下歷史新高紀錄，蘋果股價同步登頂，特斯拉與 Meta 漲幅均超 3%。收盤指數股道瓊指數下跌 128.65 點，或 0.29%，收 44,782 點。 那斯達克指數上漲 185.78 點，或 0.97%，收 19,403.95 點。S&P 500 指數上漲 14.77 點，或 0.24%，收 6,047.15 點。費城半導體指數大漲 128.76 點，或 2.61%，收 5,055.32 點。NYSE FANG + 指數上漲 155.75 點，或 1.26%，收 12,553.96 點。
同時，除了英特爾，費半成分股買盤強勁。高通 (QCOM-US) 上漲 2.84%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.90%；德儀 (TXN-US) 漲 0.37%；AMD (AMD-US) 上漲 3.56%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 漲 0.61%。台股 ADR 全收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.08%。
在台股方面，國票證券看好台股下檔空間有限，且已迎來反彈行情，當前可順勢偏多操作。考量週一台股強彈主要由大型電子權值股領軍，且在短多預期下，大型 AI 概念股應仍有續漲空間，故當前可順勢切入，同時，AI 題材為長線趨勢，族群中跌深且具基本面的中小型股未來仍將獲資金青睞，也可逢低布局。
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