〈台股開盤〉台積電神功續威 助大盤漲逾400點重回2萬3及月線之上

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同時，除了英特爾， 費半 成分股買盤強勁。高通 ( QCOM-US ) 上漲 2.84%；應用材料 ( AMAT-US ) 上漲 4.90%；德儀 ( TXN-US ) 漲 0.37%；AMD ( AMD-US ) 上漲 3.56%；輝達 ( NVDA-US ) 漲 0.27%；美光 ( MU-US ) 漲 0.61%。台股 ADR 全收紅。台積電 ADR ( TSM-US ) 大漲 5.27%；日月光 ADR ( ASX-US ) 上漲 2.98%；聯電 ADR ( UMC-US ) 上漲 1.19%；中華電信 ADR ( CHT-US ) 漲 0.08%。

在台股方面，國票證券看好台股下檔空間有限，且已迎來反彈行情，當前可順勢偏多操作。考量週一台股強彈主要由大型電子權值股領軍，且在短多預期下，大型 AI 概念股應仍有續漲空間，故當前可順勢切入，同時，AI 題材為長線趨勢，族群中跌深且具基本面的中小型股未來仍將獲資金青睞，也可逢低布局。