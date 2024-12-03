〈台股盤後〉台積電帶動漲 17千金助威 漲290點站上2萬3大關

加權指數今 (3) 日在台積電延續反彈下，收漲 290.53 點或 1.3%，來到 23027.46 點，重返 2 萬 3 千點大關並收復月線，成交金額擴大至 3922 億元。櫃買指數則上漲 1.27 點或 0.5%，收 259.11 點。