〈台股盤後〉台積電帶動漲 17千金助威 漲290點站上2萬3大關
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 14:17
加權指數今 (3) 日在台積電延續反彈下，收漲 290.53 點或 1.3%，來到 23027.46 點，重返 2 萬 3 千點大關並收復月線，成交金額擴大至 3922 億元。櫃買指數則上漲 1.27 點或 0.5%，收 259.11 點。
台積電 (2330-TW) 今 (3) 日尾盤雖然爆出 4906 張賣單，但仍上漲 20 元或 1.93%，收 1055 元，仍站回月線之上；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 等均小漲，廣達 (2382-TW) 收平盤。
千金股今日添新成員，軸承廠富世達 (6805-TW) 受惠水冷快接頭 (UQD) 傳出通過輝達認證的消息，今日大漲 8.6%，收 1005 元；電池廠 AES-KY(6781-TW) 則受惠電池備援電力模組 (BBU) 題材，今日上漲 3.8%，同樣收 1005 元，也讓台股出現 17 千金。
其餘強勢指標股來看，神達 (3706-TW) 漲 6%、達發 (6526-TW)、研華 (2395-TW) 漲 4%、健策 (3653-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 等漲逾 3%，傳產族群方面，豐泰 (9910-TW) 大漲 8%；航運股走揚，航空雙雄華航 (2610-TW) 漲 6.4%、長榮航 (218-TW) 漲 2.5%，貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 也漲 3%。
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