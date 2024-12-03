search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉台積電帶動漲 17千金助威 漲290點站上2萬3大關

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 14:17

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電帶動漲 17千金助威 漲290點重返2萬3大關。(鉅亨網資料照)

加權指數今 (3) 日在台積電延續反彈下，收漲 290.53 點或 1.3%，來到 23027.46 點，重返 2 萬 3 千點大關並收復月線，成交金額擴大至 3922 億元。櫃買指數則上漲 1.27 點或 0.5%，收 259.11 點。

台積電 (2330-TW) 今 (3) 日尾盤雖然爆出 4906 張賣單，但仍上漲 20 元或 1.93%，收 1055 元，仍站回月線之上；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 等均小漲，廣達 (2382-TW) 收平盤。


千金股今日添新成員，軸承廠富世達 (6805-TW) 受惠水冷快接頭 (UQD) 傳出通過輝達認證的消息，今日大漲 8.6%，收 1005 元；電池廠 AES-KY(6781-TW) 則受惠電池備援電力模組 (BBU) 題材，今日上漲 3.8%，同樣收 1005 元，也讓台股出現 17 千金。

其餘強勢指標股來看，神達 (3706-TW) 漲 6%、達發 (6526-TW)、研華 (2395-TW) 漲 4%、健策 (3653-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 等漲逾 3%，傳產族群方面，豐泰 (9910-TW) 大漲 8%；航運股走揚，航空雙雄華航 (2610-TW) 漲 6.4%、長榮航 (218-TW) 漲 2.5%，貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 也漲 3%。

文章標籤

台積電富世達AES-KY

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23027.461.28%
櫃買市場加權指數259.110.49%
鴻海196.50.26%
聯發科13150.38%
台達電3910.64%
日月光投控1550.32%
聯電44.80.45%
廣達2930.00%
富世達10058.65%
AES-KY10053.82%
神達87.56.06%
達發6604.60%
研華3624.32%
健策14803.50%
緯穎20203.32%
祥碩16453.13%
豐泰141.58.02%
華航26.756.36%
長榮2293.62%
台積電10551.93%
萬海86.13.24%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.71
加權指數法興(購) 槓桿12.54
加權指數法興(售) 槓桿7.53
加權指數法興(售) 槓桿8.11

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
鴻海

74.07%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
鴻海

74.07%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
台達電

48.49%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
鴻海

74.07%

勝率

延伸閱讀


    Empty