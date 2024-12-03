外資再買283億元惟期貨不同調 狂敲00929近53萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 19:14
台股今 (3) 日上漲 290 點，重返 2 萬 3 千點並收復月線，外資買超 283 億元，但台指期淨空單增加 1528 口至 3.88 萬口，期現貨不同調；現貨方面，外資大買復華台灣科技優息 (00929)52.93 萬張，反手賣超鴻海逾萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 283.19 億元、連 2 買；投信買超 2.81 億元，連買 12 日；自營商買超 45.05 億元、也為連 2 買，三大法人合計買超 331.05 億元。
除了 00929 外，外資也買超中信成長高股息 (00934)、兆豐電子高息等權 (00943)3.39 萬張、元大台灣價值高息 (00940)2.33 萬張，以及群益 ESG 投等債 20+ 5.94 萬張、元太美債 20 年 2.12 萬張、國泰 20 年美債 1.76 萬張等 ETF。
個股方面，外資買超最多的是華航 (2610-TW)8.93 萬張、其次為凱基金 (2883-TW)4.5 萬張、新光金 (2888-TW)1.9 萬張、國泰金 (2882-TW)1.71 萬張、群創 (3481-TW)1.5 萬張、華南金 (2880-TW)1.26 萬張。
外資賣超則有鴻海 (2317-TW)1.25 萬張、聯電 (2302-TW)5461 張、寶成 (9904-TW)4991 張、信立 (4303-TW)4790 張；昇陽半導體 (8208-TW)4533 張、仁寶 (23120-TW)4164 張、金寶 (2312-TW)3810 張等。
另外，外資也賣超群益台灣精選高息 (00919)3.27 萬張、元大台灣 50 反 1 1.75 萬張、期街口布蘭特正 2 7034 張、群益優選非投等債 5717 張、國泰永續高股息 (00878)5005 張、凱基優選高股息 30 4765 張等 ETF。
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