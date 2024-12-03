外資再買283億元惟期貨不同調 狂敲00929近53萬張

台股今 (3) 日上漲 290 點，重返 2 萬 3 千點並收復月線，外資買超 283 億元，但台指期淨空單增加 1528 口至 3.88 萬口，期現貨不同調；現貨方面，外資大買復華台灣科技優息 (00929)52.93 萬張，反手賣超鴻海逾萬張。