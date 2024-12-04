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外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 17:28

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外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張 。(圖：REUTERS/TPG)

台股今 (4) 日上漲 227.87 點，以 23255.33 點作收，成交量 3577.88 億元。外資買超台股 257.98 億元，12 月起連三買，累計買超 694 億元，以每日買超台積電 1 萬張左右的力道推升台股上漲；且繼昨 (3) 日大買 00929 復華台灣科技優息近 53 萬張後，今天再敲進 13 萬張。 

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 257.98 億元、連三買，自營商同站買方，買超 42.18 億元，同樣連三買，投信則中斷連續 12 個交易日買超，變心轉為賣方，賣超 31.12 億元，三大法人合計買超 269.04 億元。 


外資昨天大舉買進 00929 復華台灣科技優息近 53 萬張，今天再買超 13.2 萬張。另外，也買超 00715L 期街口布蘭特正 2 1.4 萬張，00943 兆豐電子高息等權 1.1 萬張，00934 中信成長高股息 8275 張。 

外資買超個股部分，加碼新光金 2.3 萬張，台積電 1.1 萬張，凱基金 7782 張，群創 7460 張，仁寶 7351 張，陽明 6282 張，日月光 5537 張，鴻海 5245 張，聯鈞 4890 張，第一金 4462 張。 

外資賣超方面，今天賣超 00712 復華富時不動產 1.9 萬張最多。個股部分，減碼泰金寶 - DR 1.5 萬張，台新金 1.5 萬張，神達 1.3 萬張，中信金 1.1 萬張，聯電 8239 張，華新 7618 張，亞泥 6529 張，華航 5733 張，金寶 5143 張，京元電子 4788 張。 

投信今天偏愛金融股，買超中信金最多，達 6399 張，也加碼凱基金 5776 張，兆豐金 4258 張，國票金 4141 張，華南金 2630 張，上海商銀 2451 張。此外，也買超華航 3228 張，長榮航 2632 張，寶成 2426 張，百和 1656 張。 

投信賣超部分，賣超陽明最多，達 4345 張，也減碼慧洋 - KY 2713 張，宏碁 2518 張，大成鋼 2430 張，日月光 2348 張，其他如台灣大、和碩、遠傳、聯強以及光寶科都為投信減碼對象。 

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三大法人外資00929

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