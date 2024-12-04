外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張

台股今 (4) 日上漲 227.87 點，以 23255.33 點作收，成交量 3577.88 億元。外資買超台股 257.98 億元，12 月起連三買，累計買超 694 億元，以每日買超台積電 1 萬張左右的力道推升台股上漲；且繼昨 (3) 日大買 00929 復華台灣科技優息近 53 萬張後，今天再敲進 13 萬張。