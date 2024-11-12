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華碩攜手JustCo設「雙螢」行動辦公室 未來布局海外據點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 16:42

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華碩攜手JustCo設「雙螢」行動辦公室　未來布局海外據點。(圖：華碩提供)

PC 品牌華碩 (2357-TW) 與亞洲共享辦公空間品牌 JustCo 今 (12) 日宣布擴大合作，在 JustCo 台灣四座共享辦公據點同步設置「ASUS 雙螢體驗區」，提供消費者專業顯示器服務。

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩已連續穩居台灣螢幕品牌市佔第一超過 15 年，很榮幸能再次與 JustCo 合作，為會員提供更優質的硬體設備與工作環境。


根據 JustCo 內部統計，70% 會員主要使用筆記型電腦工作，因此此次合作特別推出三款螢幕產品，包括 ProArt PA279CRV 專業螢幕、ZenScreen MB229CF 及 ZenScreen MB16AHV 可攜式螢幕，供會員選擇。

JustCo 副總裁兼台灣負責人陳兆慶指出，JustCo 致力為會員打造更具生產力、更靈活的工作環境，此次與華碩合作推出的雙螢體驗區，展現雙方的創新實力與提升辦公品質的承諾。

雙方未來計畫將「ASUS 雙螢體驗區」推廣至 JustCo 全球據點，包括澳洲的雪梨、墨爾本等亞太地區主要城市。

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