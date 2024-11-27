華碩13項產品席捲台灣精品獎 Zenbook Duo、ROG Phone 8 Pro奪金銀雙獎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 18:28

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (27) 日宣布，旗下 13 項產品，從 460 家廠商、近 900 件參選產品中脫穎而出，榮獲第 33 屆台灣精品獎出爐，蟬聯全台獲獎數最多的企業，其中雙螢幕筆電 ASUS Zenbook Duo (2024) 、ROG Phone 8 Pro 奪金銀雙獎。

華碩表示，此次獲獎的產品，包括：ASUS Zenbook 筆電、ProArt 筆電、Chromebook 筆電、ZenScreen Fold OLED 摺疊螢幕，AI 靈感生成工具 MuseTree，以及 ROG Zephyrus 電競筆電、空氣動力風扇 X、無線電競耳機 Delta II 等，其中雙螢幕筆電 ASUS Zenbook Duo (2024) 與電競手機 ROG Phone 8 Pro 更奪得「金銀質獎」殊榮。

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華碩說明，此次多項產品獲獎，不僅展現「追尋無與倫比」的品牌精神，也體現「設計思維」的企業文化。華碩專注創新研發，致力滿足用戶期待、提升技術可行性，並兼顧商業持續性，不斷開拓未來的無限可能。