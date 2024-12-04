晶睿攜手串串進軍連鎖店智慧安防 搶攻美日台15000店商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-04 14:45

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安控廠晶睿通訊 (3454-TW) 今日宣布，旗下 AI 智慧雲端安防平台 VORTEX 將與門店雲管理解決方案新創公司串串（Kabob）展開合作，預計在美國、日本及台灣市場為超過 450 家連鎖品牌、約 15,000 家門店提供服務。

晶睿指出，串串用戶可透過統一帳號登入 VORTEX 平台，享有無限制的設備連線與用戶帳號，實現遠端門店影像管理。系統具備 AI 影像分析功能，可掌握人群集散與車牌辨識，協助業者優化行銷策略。

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在技術層面，VORTEX 採用混和雲架構，提供 AI 影像分析與預警通報，用戶可選擇直接使用 VORTEX 攝影機或透過晶睿網路錄影機橋接上雲。在資安方面，平台導入端到端加密、單一登入（SSO）與多因子認證（MFA），並提供最長 10 年保固，符合美國國防授權法（NDAA）及貿易協定法（TAA）等規範。