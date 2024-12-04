亞東預拌總經理金崇仁接任台灣混凝土學會理事長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-04 09:17
台灣混凝土學會 (TCI) 近日舉辦年會，選出亞泥 (1102-TW) 旗下亞東預拌混凝土公司總經理金崇仁接任第十任理事長；目前學會正籌劃 2026 年的成立 20 週年活動，以及爭取將於台灣舉辦「亞洲混凝土聯盟 (ACF) 國際大會」。
ACF 係由亞洲二十餘國混凝土學協會共同籌組的聯盟組織，歐美及亞洲各地的水泥、混凝土專家、企業及團體均將抵台參加，也將是我國在混凝土科技發展及工程建設的傑出成果和世界分享的重要活動。
年會中也表揚年度建築及土木水利特優工程，台灣混凝土學會亦將推薦參與美國混凝土學會 (ACI) 所辦理「世界優良工程」「世界優良工程」(The ACI Excellence in Concrete Construction Awards) 獎項競逐，爭取國際榮譽。
混凝土是世界上最普遍最大量的工程材料，台灣一年總使用量達 4500 萬立方公尺，其中「護國神山」台積電近年混凝土使用量更每年達 120 萬立方公尺；混凝土不僅在建築及工業廠房興建中扮演重要角色，在淨零碳排、循環經濟亦擔重責大任。
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