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華碩ROG Phone 9延續雙面顯示設計 Pro款配備648顆迷你LED、懷舊功能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 19:20

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圖為華碩手機全球營銷處長張舜翔。(圖：華碩提供)

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (19) 日發表 ROG Phone 9 系列電競手機，延續第八代的雙面設計概念，標準版與高階 Pro 版皆配備 AniMe Vision 顯示器，其中 Pro 版本升級至 648 顆迷你 LED，並支援中文顯示與懷舊遊戲功能。

華碩表示，ROG Phone 8 的銷量較前代成長 15%，且 66% 消費者選擇 Pro 版本，新設計獲得市場肯定，華碩針對消費者回饋，新一代產品強化正面立體音效、散熱效能，並將電池容量提升至 5,800mAh。


在效能方面，ROG Phone 9 採用高通最新 S8 Elite 旗艦處理器，CPU、GPU 及 NPU 效能分別提升 45%、40% 及 40%；而散熱系統採用中置處理器設計，搭配六層散熱架構，石墨片面積較前代增加 57%。

相機系統採用三鏡頭配置，並升級至 ±5 度六軸防手震雲台，華碩強調此設計歷經三年研發，目標同時提升拍照與錄影防手震效果；在 AI 功能方面，新增 MOBA 遊戲自動升級技能、抽卡自動錄影等功能。

展望未來市場，華碩指出，儘管整體手機市場成長趨緩，但旗艦機市場表現不差；消費者因手機為貼身產品，對於品質要求提高，願意投入較高預算購買高階產品，使旗艦機平均售價及銷量持續上揚。

ROG Phone 9 系列包含標準版（16GB/512GB）、Pro 版（16GB/512GB）及 Pro Edition（24GB/1TB），其中 Pro Edition 將搭配空氣動力風扇。

ROG Phone 9 Series(圖：華碩提供)
ROG Phone 9 Series(圖：華碩提供)

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