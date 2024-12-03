就業數據出爐前美元走跌 交易員重新留意Fed政策路徑

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 21:02

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在美國最新就業數據公布之前，交易員加大對聯準會 (Fed) 本月降息的押注，美元指數周二 (3 日) 走跌。

彭博美元現貨指數跌幅高達 0.2%，美元兌 10 國集團多數貨幣下跌。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示他傾向贊成 12 月降息 1 碼 (25 個基點)，貨幣市場加大對 Fed 降息押注。

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根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 下個月降息 1 碼的機率為 72.8%，高於周一的 55%，維持利率不變的機率為 27.2%。

圖：芝商所 FedWatch 工具

美國後任總統川普本周一對所謂的金磚國家 (BRICS) 發出關稅威脅後，市場參與者正重新留意美國經濟和政策利率的近期展望，測試美元創下約 3 周以來最大單日漲幅。

荷蘭國際集團 (ING Groep NV) 全球市場研究主管 Chris Turner 表示：「本周真正應該留意的是美國數據和 Fed 寬鬆政策的前景。如果今天的 JOLTS 數據出人意料地出現下行，並顯示出進一步疲軟的跡象，那麼短期美國利率和美元還有下跌的空間。」

交易員認為，3 位 Fed 官員周一明確表示，他們預估明年將再次降息，不過他們並不都像華勒那樣明確表示會在 12 月降息。

除了美國勞動力市場的前景，投資人也在密切留意其他主要經濟體不斷惡化的背景，因為有跡象表明，美元可能繼續受到其他地區貨幣疲軟的支撐。法國政治的不確定性正在增加，而中國經濟前景低迷也在打壓市場情緒。

這些相互矛盾的趨勢為美元交易創造了一個棘手的背景，許多投資人都在為未來幾天的波動做準備。從歷史上看，12 月對美元來說是一個痛苦的月份，因為美元往往是年終投資組合再平衡流動和所謂的的受害者，「聖誕老人行情」(Santa Claus Rally) 促使交易員拋售美元，買入風險更高的資產。

Allspring Global Investments 的基金經理 Lauren van Biljon 認為，如果 Fed 降息並暗示將進一步放寬政策，美元多頭部位可能會受到考驗。