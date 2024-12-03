拒被蘋果投資1億美元打發！印尼工業部：打算提高智慧手機投資的本土零件要求

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-03 14:45

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印尼工業部副部長 Faisol Reza 今 (3) 日說，打算提高智慧手機投資的「本地成分」要求，以提振印尼製造業，但 Reza 還未給出時間表，因印尼政府仍在審查相關內容。

Faisol 告訴記者說，「重要的目標是，加強我們的國內產業」，並稱正研究有關研發的投資是否相關，以及是否可算是履行本地零件規定。

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根據印尼政府規定，在印尼國內銷售的智慧手機必須滿足至少 40% 零件在印尼製造的要求。

印尼上週才拒絕蘋果 (AAPL-US) 1 億美元投資來換取 iPhone 16 禁售令的解除。對此 Faisol 表示，蘋果公司的代表很快就會與政府會面，討論解決方案。

事實上，蘋果在印尼投資非常少，但蘋果手機卻賣得多，在越南投資非常多，但蘋果手機賣得少。此外，蘋果手機在印尼銷售並未遵守部分零組件屬地化生產規則。

蘋果曾承諾在印尼投資，但實際資金沒到位，但在越南卻是大手筆投資，可蘋果手機在印尼的銷量遠超越南，印尼政府絕不慣著蘋果公司這種不對等的商業行為。

印尼政府認為，蘋果在印尼和越南兩國之間的投資與收入不成比例。這種投資不平等、收入不平等的現象是不能接受的，蘋果的投資缺乏「公平原則」。..

印尼工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 指出，蘋果在越南投資 150 億美元，在越南手機銷量 150 萬支，但在印尼投資僅 1 億美元，蘋果手機在印尼的銷量卻高達 250 萬支。

他還將蘋果投資 1 億美元的提議，與蘋果在越南和泰國等的更大承諾進行比較，並稱印尼拒絕接受蘋果投資 1 億美元的提議，主要是出於對公平性和當地經濟影響的擔憂。

此外，若撇開蘋果在越南跟印尼投資金額差距不談，即便蘋果在印尼投資 1 億美元，也未達到印尼政府的要求。

儘管蘋果公司自 2018 年以來就在印尼建立研發設施，也就是開發者學院，但這些行動並未滿足印尼嚴格的規定。Agus 也證實蘋果迄今在印尼的總投資金額 1.48 兆印尼盾，低於其在 2022 年做出的 1.71 兆印尼盾的承諾。