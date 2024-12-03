三地能源獨家代理鴻華Model T 2025年拚交車300輛

鉅亨網記者吳承諦 高雄 2024-12-03 14:35

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三地能源 (6946-TW) 看準約 1,700 億元汰換商機，以獨家經銷商身分銷售鴻華先進 (2258-TW)Model T 電動巴士；三地能源總經理廖佑晟表示，目前累計交車 120 輛，隨產能提升，2025 年目標達 300 輛。

三地能源旗下有電動巴士銷售及能源業務，旗下「特爾電力」負責 EV 充電業務，而旗下「環創電行」則負責 Model T 電動巴士經銷目前已有 9 家客運業者採用，已交貨 120 輛，明年力拚交車 300 輛。

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高雄客運總經理特助陳可培提到，鴻華先進以鴻海技術為後盾，在自動化技術及車用底盤具競爭優勢，並於橋頭設廠；Model T 電動巴士電池保固 8 年或 60 萬公里，每年預估衰退率僅 1%，八年後仍可維持 92% 效能，並提供電芯服務。

高雄客運總經理特助陳可培表示，南部由於公車站點分散，人口密度、充電場站需取得乙種工業區土地，北部地區更有電網瓶頸及請電、送電等，對客運業者在汰換電動巴士時仍面臨諸多挑戰，政府已編列 643 億元補助客運業者汰換電動巴士，目標在 2030 年前讓 1.17 萬台市區公車實現電動化。