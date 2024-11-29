〈台股開盤〉台積電千元關卡拉鋸戰 量縮跌逾200點測2萬2支撐

權值三雄今 (29) 日全面走弱，尤其台積電早盤開低失守千元大關，使得台股大盤跌逾 200 點，最低跌至 22055.38 點，陷入 22000 點保衛戰，預估成交量縮至 2500 億元。

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美股四大指數皆臉黑，道瓊指數下跌 138.25 點或 0.31%，收 44722.06 點；那斯達克指數下跌 115.1 點或 0.6%，收 19060.48 點；S&P 500 指數下跌 22.89 點或 0.38%，收 5998.74 點；費城半導體指數下跌 74.55 點或 1.51%，收 4853.01 點。