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〈台股開盤〉台積電千元關卡拉鋸戰 量縮跌逾200點測2萬2支撐

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 09:36

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台積電失守千元關卡，台股跌逾200點陷22000點保衛戰。(圖：shutterstock)

權值三雄今 (29) 日全面走弱，尤其台積電早盤開低失守千元大關，使得台股大盤跌逾 200 點，最低跌至 22055.38 點，陷入 22000 點保衛戰，預估成交量縮至 2500 億元。 

電子權值股今天大多下挫，台積電 (2330-TW) 跌破千元，跌 0.6%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.51%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也跌逾 1%。不過，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 則逆勢走揚，廣達小漲 0.17%，日月光漲逾 2%。金融雙雄也臉綠，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 雙雙跌逾 1%。 


航空及航運族群今天成為盤面亮點，航空方面，台灣虎航 (6757-TW) 漲逾 3%，星宇航空 (2646-TW) 則漲近 1%；航運部分，中櫃 (2613-TW) 漲逾 3%，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

塑膠族群今天走弱，台化 (1326-TW)、華夏 (1305-TW) 跌逾 2%，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 及國喬 (1312-TW) 皆跌逾 1%。 

美股四大指數皆臉黑，道瓊指數下跌 138.25 點或 0.31%，收 44722.06 點；那斯達克指數下跌 115.1 點或 0.6%，收 19060.48 點；S&P 500 指數下跌 22.89 點或 0.38%，收 5998.74 點；費城半導體指數下跌 74.55 點或 1.51%，收 4853.01 點。 

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台股開盤台積電航運塑膠

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台積電1000-0.50%
中櫃33.352.62%
聯發科12600.40%
台達電382.5-0.39%
廣達2900.69%
日月光投控1512.72%
國泰金65.7-0.90%
富邦金88.2-0.79%
星宇航空27.350.92%
陽明73.41.24%
長榮2180.46%
萬海840.24%
台化34.15-1.87%
華夏13.5-2.17%
台塑41.9-1.87%
南亞38.75-1.27%
台聚12.85-1.15%
亞聚16.25-1.22%
鴻海1960.26%
台灣虎航-創780.65%
國喬11.4-1.72%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.86
加權指數法興(購) 槓桿8.07
加權指數法興(售) 槓桿5.16
加權指數法興(售) 槓桿5.68

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