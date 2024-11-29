〈台股開盤〉台積電千元關卡拉鋸戰 量縮跌逾200點測2萬2支撐
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 09:36
權值三雄今 (29) 日全面走弱，尤其台積電早盤開低失守千元大關，使得台股大盤跌逾 200 點，最低跌至 22055.38 點，陷入 22000 點保衛戰，預估成交量縮至 2500 億元。
電子權值股今天大多下挫，台積電 (2330-TW) 跌破千元，跌 0.6%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.51%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也跌逾 1%。不過，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 則逆勢走揚，廣達小漲 0.17%，日月光漲逾 2%。金融雙雄也臉綠，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 雙雙跌逾 1%。
航空及航運族群今天成為盤面亮點，航空方面，台灣虎航 (6757-TW) 漲逾 3%，星宇航空 (2646-TW) 則漲近 1%；航運部分，中櫃 (2613-TW) 漲逾 3%，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
塑膠族群今天走弱，台化 (1326-TW)、華夏 (1305-TW) 跌逾 2%，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 及國喬 (1312-TW) 皆跌逾 1%。
美股四大指數皆臉黑，道瓊指數下跌 138.25 點或 0.31%，收 44722.06 點；那斯達克指數下跌 115.1 點或 0.6%，收 19060.48 點；S&P 500 指數下跌 22.89 點或 0.38%，收 5998.74 點；費城半導體指數下跌 74.55 點或 1.51%，收 4853.01 點。
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