女力經濟夯！一銀 「微型創業鳳凰貸款」核貸率近95％
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 12:07
隨著性別平等意識提升，女性創業和女力經濟已成為全球發展的重要趨勢，第一銀行長期推動 ESG 永續發展，為提升國內婦女、中高齡國民及離島居民等較弱勢族群之勞動參與率，建構創業友善環境，並協助發展微型企業，積極辦理「微型創業鳳凰貸款」，截至今年 10 月底共貸放 923 戶，貸放金額 6.17 億元，核貸率達 94.57％。
第一銀行積極響應經濟部「青年創業及啟動金貸款」融資方案，落實金融力挺青年創業的社會責任，鼓勵更多青年進入創業行列，只要依法登記或立案未滿五年的事業，負責人年滿 18 至 45 歲的本國國民，或非本國國籍但有取得政府核發創業家簽證等，且在三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程達 20 小時以上，或取得二學分證明即符合資格，總貸款金額 100 萬元以內，信保基金提供 9.5 成信用保證，截至 2024 年 10 月底女性創業者共貸放 3356 戶，貸放餘額 19.19 億元。
致力於落實性別平權政策及友善職場環境的第一銀行，提供女性同仁公平及良好的升遷管道，截至今年 10 月底國內分行經理女性占比達 52.68％，國內分行全體員工女性占比逾 6 成，顯見在女性影響力及性別平權方面的努力。另外，截至 2024 年 10 月底，第一銀行辦理個人消費性貸款人數約 2.8 萬人，貸款金額 1750 億元，其中，女性貸款人數及貸款金額比率皆突破 4 成，未來將持續秉持與員工、客戶及社會共好的核心理念，實現普惠金融之願景。
為協助中小企業及時取得資金，第一銀行為公股銀行首創結合大數據推出企業線上融資平台「微企 e 時貸」，無營業時間限制，僅需 3 個步驟，就能在 3 分鐘內快速試算額度，大幅提升行動及網路金融服務之便利性，滿足企業資金需求；未來也將持續提供多元、完善的金融服務，落實「就在你左右」的經營理念。
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