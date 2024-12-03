上海連續14年蟬聯全球第一 有望成為世界首個5,000萬標準櫃港口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-03 10:12

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中國上海市交通委員會副主任張欣周一（2 日）表示，去年上海港完成貨櫃吞吐量 4,916 萬標準櫃，連續 14 年蟬聯全球第一，今年上海有望成為世界首個突破 5,000 萬標準櫃的港口。

全球經濟的波動、貿易模式的變化、環境法規的日益嚴格，都是對航運業的新考驗。在這樣的背景下，航運業必須求變，融合發展，構建行業新生態，以確保航運業的可持續發展和全球供應鏈的穩定。

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對於上海來說，抓住航運業全球產業鏈供應鏈重構及綠色化數智化變革的新機遇，意味著能夠增強其在全球航運中心的地位，推動經濟轉型升級，促進綠色低碳發展，並提升國際競爭力。

浦東是中國改革開放的窗口，也是上海國際、經濟、金融、貿易、航運和科創中心建設的核心區。

據《界面新聞》周二報導，上海市浦東新區副區長徐欣說，如今浦東擁有上海近 50% 跨國公司地區總部和外資研發中心，60% 外貿進出口總額，70% 持牌類金融機構，90% 貨櫃吞吐量，支持上海港貨櫃吞吐量連續 14 年蟬聯全球第一。

浦東國際機場貨郵吞吐量穩居全球前三，浦東新區及航運全產業鏈 11,000 家企業已經成為航運業創業發展的樂土。

徐欣表示，浦東將支撐航運、物流、供應鏈產業和制度持續創新，加快推進東方樞紐上海東站、浦東機場四期等重點項目建設，加強「江海陸空鐵」緊密銜接，提升航運樞紐功能，推進航運金融、航運保險、海事仲裁等高端航運服務業集聚發展，打造充滿活力的航運產業生態圈。

「航運產業的融合發展是構建新生態的必由之路。」交通運輸部原副部長、中國科學技術協會決策咨詢首席專家徐祖遠認為，這意味著要打破傳統的界限，促進航運與貿易、物流、金融等行業的深度融合。他認為，把握新一輪科技和產業變革新機遇要從航運貿易數位化平台應用、數據訊息融合、國際航運治理三方面尋求突破。