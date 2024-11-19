光寶科技獲IDC未來企業大獎 AI自動化系統2分鐘完成4小時工作
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 18:44
電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (19) 日宣布榮獲 IDC 2024 台灣未來企業大獎之「數位技術創新獎」，光寶科透過 xDB 專案導入 RPA 流程自動化機器人與生成式人工智慧，將資料收集時間從 4-6 小時縮短至 2 分鐘。
xDB 專案採用「eXternal Data as a Service」概念，整合 RPA 和生成式 AI 技術，建立模組化架構，實現資料自動收集、智能分析與彙整，不僅能確保資料的即時性與準確性，更協助打破數據孤島，實現跨部門資訊共享。
IDC 亞太區資深研究經理 Dhiraj Pramod Badgujar 表示，光寶科的 xDB 專案透過 AI 驅動分析方法，為營運效率和數位轉型樹立新標竿，不僅提升數據準確性，還提供即時洞察，並具備友善的分析介面。
光寶科表示，未來將持續導入 AI 與大數據科技，透過整合平台累積數據，建立管理數據模型，以輔助即時洞察與決策分析，實現數據驅動創新。
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