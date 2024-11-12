光寶科攜手新加坡科技設計大學 研發5G基地台節能技術最高省20%耗能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 10:37

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電供廠光寶科 (2301-TW) 日 (11) 前宣布與新加坡科技設計大學（SUTD）簽署研發合作協議，雙方將共同開發「5G 網路通訊創新節能應用」，透過結合 AI 與大數據分析，預計可為 5G 小型基地台減少 20% 的能耗，有效降低電信營運商的營運支出。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，此次合作將以 O-RAN RAN 智慧控制器平台架構為基礎，串聯雙方關鍵技術，研發 5G 網路能耗管理解決方案，除了提升節能成效外，也能兼顧網路通訊的穩定及效能。

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新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫總監郭貴生教授指出，此合作結合該校研究能力與光寶技術專業，將致力解決未來通訊能源消耗的關鍵挑戰，共同為 5G 及下一代通訊打造更永續智能的未來。