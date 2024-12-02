台灣PMI轉擴張 但製造業未來半年展望連3縮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 16:42

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中華經濟研究院今 (2) 日公布 11 月台灣製造業 PMI 回升 1.4 個百分點至 51.4%，是自 9 月轉為緊縮後，再度呈現擴張，不過，因終端需求仍未見到明確中長期訊號，未來六個月展望指數連 3 個月緊縮，並回跌 0.4 個百分點至 47.9%。

中經院說明，部分製造業者因應美國川普總統經貿政策而提前拉貨，新增訂單和生產指數皆呈擴張加快走勢；其中，電子暨光學、電力暨機械設備產業新增訂單擴張，惟地緣政治風險不確定性仍高，未來展望仍連 3 個月呈緊縮。

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而除了憂心關稅變化的提早拉貨，業者回報加速「分散製造與降低地緣政治風險」的中長期策略性拉貨動機，也推升部分訂單，尤其是資本支出和半導體供應鏈的關鍵物料需求。

六大產業中，11 月有三大產業回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業 (54.9%)、基礎原物料產業 (54.0%) 和電力暨機械設備產業 (53.3%)，交通工具產業 (42.4%) 與電子暨光學產業 (48.7%) 仍持續回報緊縮，而食品暨紡織產業持平 (50.0%)。

對於未來半年，五大產業回報未來六個月展望緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業 (41.2%)、電子暨光學產業 (46.0%)、食品暨紡織產業 (46.0%)、電力暨機械設備產業 (47.8%) 和化學暨生技醫療產業 (48.6%)，僅基礎原物料產業 (54.8%) 擴張。