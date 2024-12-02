公股投信三合一？第一金「驚」：看報紙才知道 拋結親3要件

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-02 21:04

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市場傳出公股金控旗下兆豐投信、第一金投信、合庫投信評估三合一。第一金控副總經理李淑玲（2）日在第三季法說會中澄清，對合併一說也是「看報紙才知道」，併購會考量三個基本原則，包含「擴大規模」「增加競爭力」及「各行要有互補性質」，現在還沒有具體進度，還要審慎評估，因三家金控都是上市公司，涉及股價，要特別小心。

因上午媒體報導，兆豐金控（2886-TW）旗下的兆豐投信有意與第一金控（2892-TW）子公司第一金投信、合庫金控（5880-TW）的合庫投信進行「三合一」合併。亦成為今日第一金法說會的關注焦點。

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日前財政部長莊翠雲曾提及公股機構合併需符合 6 大條件，包括組織文化、經營方向、股東與員工權益維護、客戶需求、國家利益，以及合併綜效，缺一不可。第一金副總李淑玲強調，不知合併說從何而來，強調她也是「看報紙才知道」，目前內部還未就此議題討論。