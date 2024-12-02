研究稱人們對傳統金融體系漸失信任 專家：加密貨幣在發達經濟體正變得日益重要
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-02 15:55
加密貨幣在全球正獲得越來越多的人的接受，專家最新表示，加密貨幣在發達經濟體中發揮很大的作用，因其是對不信任制度、銀行服務不足人口以及數位原生經濟體崛起驅動的一個重要選擇。
在美國、加拿大和歐洲等發達經濟體，金融體系似乎總體運轉良好，這種感知到的穩定性很大程度上建立在公眾信任的基礎上，但因金融危機、通膨擔憂和日益加劇的政治兩極分化，公眾信任不斷受到侵蝕，去年美國區域銀行倒閉事件更促使許多人尋找替代方案。
根據今年一項研究，只有 63% 美國人表示他們信任銀行等商業機構，另一項研究顯示只有 31% 的人對金融體系感到滿意。這種信任的侵蝕，再加上不斷變化的政治氣候，正在為幣圈創造一個機會，以提供替代的價值儲存和交換系統。
這種不信任在邊緣化社區中尤為嚴重，像是美國黑人歷來得不到主流金融服務的服務，越來越多的人將加密貨幣視為實現財務獨立的途徑。近兩成美國黑人擁有加密貨幣，許多人將其視為縮小貧富差距，以極為階級流動創造新途徑的潛在工具。
然而，這個機會也伴隨著巨大的風險，因為許多加密貨幣本質上仍大多是投機性的，或者存在於法律的灰色地帶。
相比之下，發展中國家的加密貨幣情況則更為明確，全球有 14 億人無法使用傳統銀行業務，加密貨幣可以提供好處，像是獲得美元等穩定貨幣或比特幣等替代貨幣，可對沖惡性通膨，以及可繞過傳統銀行基礎設施的一種低成本且無疆界的支付網路。
儘管發達國家通常擁有廣泛的銀行系統，但仍有數百萬人沒有銀行帳戶或銀行服務不足。
在美國，大約 6% 的人口無法使用銀行帳戶，加密貨幣對這些人來說可提供一種安全儲存和轉移資金的方法，無需依賴銀行。
加密貨幣為銀行服務不足的社區提供的機會也引發有關系統性變革的問題。根據今年一項調查，48% 的美國人認為減少對銀行的依賴、更多地依賴自動化技術的金融創新，將創造一個更公平的全球經濟。
專家指出，在北半球國家，加密貨幣的採用不再是必要性，而是更多的選擇。雖然發展中可能出於實際需要而採用加密貨幣，但發達經濟體的居民可能會出於意識形態原因而被加密貨幣所吸引。隨著數位化轉型加速，全球北方國家可能會越來越接受加密貨幣，這並非出於必要，而是作為與全球化、技術驅動的未來相一致的有意識的選擇。
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