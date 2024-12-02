研究稱人們對傳統金融體系漸失信任 專家：加密貨幣在發達經濟體正變得日益重要

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-02 15:55

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在美國、加拿大和歐洲等發達經濟體，金融體系似乎總體運轉良好，這種感知到的穩定性很大程度上建立在公眾信任的基礎上，但因金融危機、通膨擔憂和日益加劇的政治兩極分化，公眾信任不斷受到侵蝕，去年美國區域銀行倒閉事件更促使許多人尋找替代方案。

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根據今年一項研究，只有 63% 美國人表示他們信任銀行等商業機構，另一項研究顯示只有 31% 的人對金融體系感到滿意。這種信任的侵蝕，再加上不斷變化的政治氣候，正在為幣圈創造一個機會，以提供替代的價值儲存和交換系統。

相比之下，發展中國家的加密貨幣情況則更為明確，全球有 14 億人無法使用傳統銀行業務，加密貨幣可以提供好處，像是獲得美元等穩定貨幣或比特幣等替代貨幣，可對沖惡性通膨，以及可繞過傳統銀行基礎設施的一種低成本且無疆界的支付網路。