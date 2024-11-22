GIS-KY擬定三大營運方向 加碼布局光學模組 看好AR/VR未來

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 17:57

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GIS-KY(6456-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長周賢穎表示，GIS 將以三大方向布局：提升現有觸控顯示器產品價值、全球產能布局，以及光學模組產品的轉型，並在 10 月通過 20.37 億元資本支出，加碼布局光學領域。

周賢穎看好 AR/VR 未來發展前景，指出 Meta 等大廠推出的新產品已在市場引起話題，特別是 AI 眼鏡的應用受到市場關注，而 GIS 在光學產品的投資將聚焦於微型顯示器及鏡片的整合，以及相關光學對位技術的開發，也已透過旗下轉投資公司佈局日本及英國的 AR 相關業者，預計 2026 年後將帶來顯著營收貢獻。

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在全球產能布局方面，GIS 已通過投資 11.77 億元建設越南廠房及土地，另編列美金 2000 萬元作為子公司設立資金；周賢穎指出，因應國際客戶要求在中國及台灣以外設置生產基地，越南廠將以 Display & Touch 為主要產品，預計 2025 年底或 2026 年初開始量產；此外，GIS 也在評估印度市場布局的可能性。