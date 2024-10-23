崇越攜手日商搶攻感測市場 秀光學雷達技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 12:56

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材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (23) 日宣布，與日本奈米壓印專業製造商 SCIVAX 合作推出光學雷達技術，瞄準工廠自動化、消費性電子、汽車電子、遊戲、娛樂等多元領域市場。

崇越指出，近年智慧家電、遊戲、工廠自動化、行動裝置和汽車等領域對 3D 感測需求快速增加，圖像數據計算深度資訊是 3D 感測技術的基礎。本次展出技術的核心為 SCIVAX 原創，採用先進「奈米壓印製造技術」製造的光學元件，使垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 光源產生可控制的光斑分佈。包括 Ardisia 系列，通過製造多點位置分佈，提供遠距離的精確測量。

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另外，Platanus 系列通過製造線條或區塊分佈，提供短距離的精密測量。這次電子展利用這些元件組裝的固態感測器，通過多光源的掃描，實現大面積、高精度的 3D 影像分析。

3D 感測技術在自動駕駛、擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 等應用中迅速發展， SCIVAX 的專業核心奈米壓印製造技術，利用凹凸結構的模具將圖形結構轉移在塗有樹脂的各種基材，如矽、玻璃、化合物半導體等，可大幅降低 3D 感測元件的量產成本。

崇越也於展會上秀出「飛行時間測距技術 (ToF) 展示模組」與「實像生成 (REAL AVATAR) 展示模組」，提供領先業界的感測技術解決方案。 ToF 展示模組結合了 ToF 相機與自家研發的 TX 發射模組，可實現全 VGA 即時 3D 影像。這套系統可直接連接電腦進行視覺化及資料存取，並具備隨插即用的功能，對應客製化需求的同時簡化了開發和驗證過程，大幅提升研發效率。

實像生成展示模組無需配戴 VR 眼鏡或 3D 眼鏡等配件，即可擁有高解析度的延展實境體驗。透過 ToF 相機拍攝的 3D 圖像，並與 2D 圖像結合，裸眼即可觀看高解析度、鮮明的 3D 圖像，適用於娛樂、遊戲和廣告等領域。這項技術為用戶提供更為沉浸式的體驗，讓消費者自然感知逼真的 3D 圖像，提升整體使用體驗。

除推出感測技術外，崇越與高訊科技合作「4K60 低延遲影像編解碼晶片」，具低延遲、高穩定、高解析度的特性，可無線傳輸達到 HDMI 線傳輸相似效果，除解決傳輸距離與空間限制，更克服一般無線影音傳輸普遍存在延遲時間長、傳輸不穩定、無法還原原畫質等缺點，將 4K 影音端到端無線傳輸時間縮減到人眼難以察覺的 16 毫秒。除了消費電子產品、車用娛樂系統，還可廣泛運用於雲端遊戲、雲端電腦、無人機、遠端控制機器人、 AR 、 VR 裝置。