加拿大杜魯道秘密造訪海湖莊園 與川普共進晚餐

鉅亨網編譯許家華 2024-11-30 11:53

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根據媒體報導，加拿大總理杜魯道已抵達美國佛羅里達州，準備與美國當選總統川普在其海湖莊園會面。

杜魯道的公開行程並未列出前往佛羅里達州的計畫，且杜魯道的辦公室與川普的代表均未立即回應置評請求。

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據加拿大《環球郵報》報導，杜魯道此行是為了與川普會面。CNN 稍後報導，川普計劃於當地時間周五晚在海湖莊園與杜魯道共進晚餐。

加拿大廣播公司 (CBC) 報導，此回隨行官員包括加拿大公共安全部長 Dominic LeBlanc。

川普本周一威脅，將對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收 25% 的關稅，直到這些國家加強打擊毒品，特別是芬太尼，以及越境移民的問題。

來自墨西哥、加拿大和中國的官員，以及主要行業團體對此警告，稱川普擬議的高額關稅將損害全數相關國家的經濟，導致通膨上升並損害就業市場。

過去幾年加拿大經濟放緩且生活成本迅速上升，已讓杜魯道的支持率下降，若再因川普上台推出的政策而受創，恐加劇杜魯道的困境。加拿大將於 2025 年 10 月底前舉行選舉，但以當前民調推算，杜魯道的自由黨屆時恐將敗給反對派保守黨。

杜魯道本周承諾將團結一致反對川普的關稅威脅，並召開全加拿大十個省的省長會議以討論加美關係。