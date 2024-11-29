達利歐談川普治下美國與全球秩序：對內進行巨大改革 對外奉行美國優先政策

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-29 16:30

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橋水基金創辦人達利歐周二 (26 日) 刊文描繪在美國總統川普回鍋後的美國與世界秩序，認為在美國國內將聚焦於改革政府和國內秩序，其中包括將這一願景變為現實而進行的內部政治戰爭，對外則奉行「美國優先」的外交政策。

文中指出，包括馬斯克，小甘迺迪與魯比歐等川普近來提名的內閣人選，都是不惜一切代價贏得勝利的忠實擁護者，忠實於領袖和打倒所謂 「深層國家」的使命，並以新的國內秩序取而代之，他們希望新秩序能創造最大的經濟實力並打擊外敵。

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達利歐認為，一旦這些人上位，同樣的任命方式很可能會被用於清除政府中那些被指控為「深層國家」的人。在此過程中，政府內外大多數人都將被視為盟友或敵人，川普及其盟友所掌握的權力都將被用來擊敗阻礙其改革的敵人。

他還形容川普和他所選擇的人，將像企業對一家效率低下公司進行敵意收購一般，對政府和國家進行大幅改革，透過改變人員、削減成本並為其注入新的力量來進行巨大改革。美國的經濟革新很可能會透過旨在提高生產力和效率的產業政策來實現，而不會過多考慮到人或是問題如環保、氣候變遷、解決貧困等問題，或鼓勵多樣性、公平性和包容性，因這些問題恐阻礙改革。

只要川普與馬斯克的合作持續下去，他們將是這一國內新秩序的主要設計者和執行者。

對華爾街、一些科技企業和大多數飽受監管困擾、擔心稅收增加的企業來說，這些改革可能是件好事。

此外，AI 將不會像以前那樣受到監管，關稅將被用來同時提高稅收和保護國內生產商。若聯準會 (Fed) 繼續降息，也會將大量儲蓄在貨幣市場基金和其他存款中的現金轉移到其他市場，這將對市場和經濟起到刺激作用。

國際秩序方面，達利歐認為，美國將奉行「美國優先」政策，明確劃分盟友、敵人和不結盟國家，因為在未來 10 年，經濟和地緣政治戰爭的數量將會增加，軍事戰爭的機率也將高過以往任何時候。以美國為首的時代則正在告終，世界進入一個更利己主義的叢林法則型秩序，美國是其中最大的兩個參與者之一，中國則是另一個。

世界秩序態勢的變化也將對發展中國家 (或是現在被稱為「全球南部」），乃至全世界產生重大影響，因為發展中國家約佔世界人口的 85%，而且很可能會走自己的路，因為美國將不再領導基於特定理想的共同世界秩序。美國和中國將爭奪盟友。

一般認為，中國在爭取不結盟國家方面更有優勢，因中國在經濟上更重要，在軟實力上勝過美國。