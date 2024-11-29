拜登喊話：希望川普重新考慮對加拿大、墨西哥課徵25%關稅的計畫
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-29 09:20
美國總統拜登周四（28 日）表示，希望準總統川普能夠重新考慮對墨西哥和加拿大徵收 25% 關稅的計畫，稱此舉可能會破壞美國與緊密盟友的關係。
據《路透社》報導，拜登在麻薩諸塞州南特基島說：「我希望他（川普）重新考慮一下，我認為這樣做會適得其反。」他在這裡與家人共度感恩節。
拜登表示：「美國有一個特殊的地理環境——我國被太平洋和大西洋包圍，周邊還有兩個盟友：墨西哥和加拿大。我國最沒必要的事情就是開始搞砸這些關係。」
《路透社》指出，川普放話要徵收新關稅，似乎違反了美墨加協定。去年墨西哥和加拿大分別有超過 83% 和 75% 的出口商品銷往美國。
墨西哥眾議院領袖蒙瑞爾也在社交平台 X 上發文稱：「對墨西哥商品徵收關稅違反了美墨加協定，也不能解決美墨邊境的共同問題。貿易報復只會傷害民眾的錢包，不能解決根本問題。」
該協議是 2018 年川普在第一任期時與墨西哥、加拿大簽署的北美自由貿易協議，於 2020 年 7 月正式生效。
咨詢公司 Anderson Economic Group 則表示，關稅前景「對汽車行業是雙重警報。密西根、俄亥俄、伊利諾伊和德克薩斯州可能沒有一家裝配廠不會立即受到 25% 加墨關稅的影響。」美國汽車行業嚴重依賴墨西哥和加拿大的製造和零件，這將導致汽車全面漲價，對通膨產生重大影響。
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