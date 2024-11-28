加拿大醞釀反制措施回應川普加稅威脅 地方省長籲與美簽雙邊貿易協定

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-28 12:20

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美國準總統川普周一 (25 日) 宣布對加拿大與墨西哥加徵 25% 關稅，加國正醞釀反制行動，一位高級官員周三 (27 日) 說，若川普真的全面徵收關稅，加國已經在研究可能對來自美國的某些產品徵收報復性關稅。

《美聯社》報導，當川普在首個總統任期內加徵關稅時，其他國家也以報復性關稅作為回應，例如加國 2018 年宣布對美國徵收數十億美元的新關稅，以回應美國對加國鋼鐵和鋁產品徵收新關稅。

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當時，加國針對優酪乳加徵 10% 的報復性關稅，另外也對來自時任參議院院長麥康諾家鄉肯塔基州的威士忌加徵關稅。

加國官員們表示，將加拿大與墨西哥歸為一類是不公平的，但稱很高興跟川普政府合作，降低來自加拿大的移民數量。加國也擔心若川普實施大規模驅逐計畫，可能會有大批移民湧入加拿大北部。

加國官員還辯稱，加拿大不是問題所在，關稅將對兩國產生嚴重影響。

加國總理杜魯道周三也跟各省領導人舉行緊急視訊會議，期間也強調必須對美國加稅形成統一戰線。各省省長則希望杜魯道與美國談判一項不包括墨西哥的雙邊貿易協定。

加國副總理方慧蘭 (Chrystia Freeland) 說，「我一刻也不想淡化我們目前所面臨到挑戰的嚴重性」，並指加國對美國能源供應至關重要。

數據顯示，加國是美國 36 個州的頭號出口目的地，每天有價值 36 億加元 (27 億美元) 的商品和服務通過邊境。大約 60% 的美國原油進口來自加拿大，85% 的美國電力進口來自加拿大。此外，加國還是美國最大的鋼鐵、鋁和鈾礦的最大供應國，擁有 34 種五角大廈迫切需要並為國家安全進行投資的關鍵礦產和金屬。

GasBuddy 分析師 Patrick De Haan 周三指出，根據當前價格計算，汽油零售價每加侖可能大漲 0.3 美元以上，漲幅約一成。若關稅得以實施，將迫使美國中西部煉油商支付更高價格從加拿大和墨西哥進口石油，不然就是尋找距離更遠因此也更昂貴的替代供應。