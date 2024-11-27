〈亞聚法說〉因應成本上揚 積極布局塗覆級EVA、半導體包裝

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 17:42

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塑化廠亞聚 (1308-TW) 今 (27) 日召開法說會，提到由於原料乙烯成本上揚以及認列轉投資事業虧損，前三季每股虧損達 0.8 元，而為因應市場變化，亞聚業務處長曾國龍指出，將積極布局塗覆級 EVA、半導體包裝、低凝膠保護膜等高端應用。

亞聚提到，今年前三季原料乙烯價格上漲 5%，而產品平均售價下跌 15%，導致銷售利差縮小，加上認列轉投資事業虧損 6.6 億元，使前三季每股虧損達 0.8 元，為因應市場變化，亞聚積極調整產品組合，今年前三季已將塗覆級 EVA 外銷比重從去年 20% 提升至 25%。

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曾國龍表示，由於塗覆級 EVA 進入門檻較高、供應商有限，競爭較為理性，亞聚將持續深耕此一領域。同時因應市場需求，靈活調配 LDPE 產線，使 LDPE 銷量較去年同期大幅成長 43%。

展望未來，亞聚預期，第四季布蘭特原油價格將在 70-80 美元區間震盪，乙烯價格可能小幅上揚，雖然中國大陸新廠斯爾邦 20 萬噸 EVA 產能即將於年底量產，亞聚會積極向高附加價值產品轉型，積極布局海外市場。