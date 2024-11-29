〈台聚法說〉Q3認列古雷石化損失致虧損 拚差異化提升EVA產品占比至20%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 17:48

‌



塑化廠台聚 (1304-TW) 今 (27) 日舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，2024 年第三季因古雷石化投資損失，加上 EVA 產品價格大幅下跌，導致稅後虧損，而為了面對產業競爭，將透過提高 EVA 差異化產品占比及 CBC 新產品布局，以改善獲利能力。

台聚表示，依照權益法認列古雷 50% 投資損失共 28 億元，其中台聚本身需認列 9.5 億元，子公司亞聚認列 6.5 億元，其餘 12 億元為非控制權益損失，儘管因台幣貶值產生 1.4 億元兌換利益，仍無法抵消投資虧損影響。

‌



吳銘宗表示，產品結構方面，台聚 EVA 應用中，原本光伏應用占比超過一半，現已降至 31%，主因市場門檻降低，競爭加劇，台聚 EVA 裝置今年前三季稼動率僅達 85%，遠低於往年 100% 的水準，主因部分月份產品價格低於停工成本，被迫降低開工。高密度聚乙烯生產線稼動率更僅有 63%。

吳銘宗表示，面對市場挑戰，台聚著重發展高端發泡和變性料兩大差異化產品，前者應用於高級運動鞋材，後者用於高階膠黏產品，目前差異化產品占比已達 9%，且具有較佳獲利能力，目標明年提升至 20%，在中國市場外銷比重也從 80% 降至 30%，以因應當地新增產能壓力。

在新產品開發方面，台聚積極布局 CBC 在淨水除菌領域的應用，並已取得台灣、歐盟、美國等專利，目前正與國際品牌商及通路商洽談合作，預計將 CBC 應用擴展至公共場所、醫療院所等多元領域。