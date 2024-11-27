〈台達化法說〉積極布局印度、東南亞市場 估明年營運力道持平

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 17:45

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塑化廠台達化 (1309-TW) 今 (27) 日召開法說會，提到面對中國大陸產能持續擴張，台達化積極開發印度、中南美及東南亞市場，維持生產線滿載，然而在成本上揚、利差下降情形下，預估明年營運力道與今年持平。

台達化指出，2024 年前三季 ABS 及 EPS 對中國市場依賴度已從 2022 年的 50% 及 17%，分別降至 16% 及 12%。目前印度市場已占 ABS 進口量 20%，成為當地第二大進口來源；GPS 則以中南美、非洲及東南亞為主要出口市場。

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展望未來，台達化預期中國 2025 年新增產能將大幅擴張，其中 ABS 將增 220 萬噸至 1,080 萬噸、GPS 增 40 萬噸至 710 萬噸、EPS 增 120 萬噸至 980 萬噸，而需求量分別僅為 760 萬噸、500 萬噸及 450 萬噸；而在 ABS 成本上揚的情形，會持續優化產品組合，增加 GPS 及 EPS 帶來的利潤，預估明年成長力道持平。