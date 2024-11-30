信義企業集團創辦人周俊吉獲頒管科會最高榮譽「管理獎章」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-30 16:33

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社團法人中華民國管理科學學會今 (30) 日舉行年會，會中頒發「管理獎章」，表揚對管理有卓越貢獻的產官學人士，信義企業集團創辦人周俊吉並從管科會名譽理事長許士軍手中接下管理獎章榮譽。

信義企業集團創辦人周俊吉以「企業倫理」為核心，促使台灣不動產業健全發展，並將企業倫理教育深耕高教，也擴及至社會，以社區一家計畫支持台灣城鄉發展，更成立台灣地方創生基金會，助各地社區能生生不息永續發展，從管科會名譽理事長許士軍手中接下管理獎章榮譽。

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許士軍表示，從 1990 年代至今與周俊吉攜手，30 多年共同推動企業倫理教育，支持管科會推動許多活動，深深感佩周俊吉可以給予這麼大的幫助，而近期 AI 產業革新，新趨勢的背後不變的關鍵就是企業倫理。

管理科學學會理事長陳振遠表示，周創辦人 1981 成立信義房屋，過去在總部參訪時，看見周創辦人的立業宗旨在 40 多年前即寫下，要「賺取合宜利潤並兼顧利害關係人權益」，開 ESG 風氣之先，2022 年有系統的推廣企業倫理，從政大推廣到全台大學，對於管理教育有很深遠的影響。

周俊吉表示，此次獲得管理獎章，是對他創業以來理念與實踐的最大肯定，信義房屋只是中小型企業，若是在社會影響力有一點成績，許士軍老師深深影響了他，也感謝母校文化大學與政治大學，在文化大學時就讀時，恩師王寶輝老師，讓他了解為何經營，一定要對社會有幫助，因此他創業之初即寫下立業宗旨，善待利害關係人，而在政大則學到經營的專業，對於企業經營都很有幫助。

周俊吉始終堅持「企業倫理」的核心理念，強調公平對待各利害關係人，並積極落實企業社會責任。自 1981 年創業以來，持續在不動產業界創新並推動業界變革，為台灣產業發展做出深遠貢獻。1989 年，他率先推出不動產說明書，並於 1992 至 2007 年間推出一系列保障交易安全的創新服務，諸如漏水保固、成屋履約保證、高氯離子、高放射性瑕疵保障等。這些舉措不僅改善了產業交易環境，也成為政府施政依據，並引領其他業者效仿，提升了整體產業的健全發展。

不僅如此，周俊吉積極推動企業倫理與永續發展，並將此理念實踐於信義房屋的經營之中。早在 2005 年，信義房屋便榮獲「國家品質獎企業獎」，周俊吉則於 2007 年獲得「國家品質獎個人獎」，成為業界楷模。他也帶領信義房屋成為台灣第一家上市的房仲公司，並成功蟬聯產業龍頭三十年。

他更致力於推廣企業倫理教育，並於 2004 年啟動「企業倫理教育扎根計畫」，累積訓練了近百位企業倫理師資，建立了推動高等教育企業倫理教育的交流平台。此外，他還與政治大學合作成立「信義書院」，為企業界培養未來的企業倫理專才，並推動企業倫理在中小企業的普及。

周俊吉在社會責任方面的投入也同樣積極，自 2004 年起，他發起了「社區一家贊助計畫」，鼓勵社區參與公共事務並凝聚人心。20 年來協助了超過 3,464 個社區實現夢想，超過 1.6 萬的提案件數，提案單位涵蓋全台 368 個鄉鎮市區，並在 2017 年榮獲「總統文化獎」，成為唯一由民間企業獲獎的社造計劃。