外資掃貨00929為哪樁？專家：單日套利交易估賺逾1億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 21:04

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台股個股進入配息寒冬，加上資本利得賺取利益不如預期，導致不少高股息 ETF 吹起「降息」風，月配始祖復華台灣科技優息 (00929-TW) 因配息腰斬的關係，今 (3) 日引爆失望性賣壓，但外資逆勢敲進 52.9 萬張，使得全日成交爆出 116.3 萬張天量，專家分析，應是外資進行套利交易，依據折價情況推算，預估單日賺進超過 1 億元。

00929 今天在次級市場市價以 17.89 元開盤後，一度漲至 18.12 元，隨著賣壓不斷湧現，價格最低來到 17.7 元，專家指出，許多散戶對配息金額失望，不斷拋售持倉部位，但仍有強力的買盤進場，帶動成交量放大，全日總量高達 116 萬 3081 張，改寫掛牌以來新高，市場對於敲進買盤議論紛紛。

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證交所下午最新數據出爐，果不其然，00929 榮登 ETF 市場交易第一大量，外資大買 52.9 萬張，自營商避險基金同步買超 24.4 萬張，合計敲進 77.4 萬張。

專家分析，外資大買主要原因與套利交易有關，當 00929 在次級市場出現大幅折價時，外資低價敲進後，再到初級市場贖回，即可以較高的淨值出售持有的 00929，這種操作不僅能夠從中套利，亦有助於平衡次級市場的價格。

00929 今天折價幅度高達 1.44%，若以 12/3 最新淨值 18.02 元、收盤市價 17.76 元來計算，先不計證交稅及手續費，預估外資單日套利金額高達 1.35 億元。