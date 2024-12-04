櫃買債券ETF規模衝破3兆 年增52% 10檔規模破千億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 18:44

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櫃買中心債券 ETF 資產規模目前位居亞洲第一外，截至 113 年 11 月底止，上櫃債券 ETF 最新資產規模突破 3 兆元，達新台幣 3 兆 470 億元，目前共計 85 檔債券 ETF 在櫃買中心掛牌交易，掛牌數檔數占台灣整體債券 ETF 逾 9 成，相較去年底 2 兆元，增長幅度達 52%，且規模持續創歷史新高。且今年成交日均值達 135.98 億元，相較去年日均值 50.71 億元大幅成長 168%，目前共有 10 檔規模超過千億之債券 ETF 掛牌交易。

櫃買中心表示，今年以來上櫃債券 ETF 總成交金額達 2.99 兆元，成交日均值達 135.98 億元，相較去年日均值 50.71 億元大幅成長 168%，顯示債券 ETF 在穩健投資及資產配置需求的帶動下，持續受到投資人的高度青睞。

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近幾年全球利率變動劇烈及經濟環境不確定性增加，使投資人更加重視穩健型金融商品，而債券 ETF 因具有流動性高，費用較低且透明度佳的特性，成為市場的熱門選擇。自 112 年以來，隨著全球利率見頂及投資人對固定收益商品需求攀升，債券 ETF 持續吸引資金流入，推動規模快速增長，目前共有 10 檔規模超過千億之債券 ETF 掛牌交易，其中規模前 5 大之債券 ETF 分別是元大美債 20 年 (00679B)、國泰 20 年美債 (00687B)、群益 ESG 投等債 20+(00937B)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B) 及元大投資級公司債 (00720B)。

櫃買中心近年亦致力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，除了推廣企業發行永續發展債券，在 ETF 方面也積極鼓勵投信發行 ESG ETF，目前已有 4 檔 ESG 債券 ETF 上櫃掛牌，根據晨星 (Morningstar) 最新至 11 月底的統計，上櫃債券 ETF 群益 ESG 投等債 20+( 00937B) 的規模達新台幣 2,458 億元，已成為全球最大 ESG 債券 ETF，櫃買中心希望藉由推動市場 ESG 商品發行，鼓勵企業投入永續發展，並引導投資人共同重視永續議題。