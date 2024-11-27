中信銀看好2025股票優於債券 建議「防守反擊」布局資產

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 09:46

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2025 年即將來臨，全球金融市場迎來新的投資週期。中國信託銀行觀察，上半年資本市場將相對震盪，下半年隨降息幅度累積，寬鬆貨幣政策效果可望浮現，消費需求回暖及人工智慧應用面需求增溫則將帶動製造業景氣，惟須留意美國新關稅時間。整體而言，降息後景氣走向正向循環，股票表現有望優於債券。

中信銀認為，2025 年各國政策與景氣動能拉鋸、美國經貿政策、成熟及新興市場需求復甦力道，將是影響市場三大關鍵因素，建議投資人善用多元配置及避險，透過「防守反擊」策略提高投資組合韌性。

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回顧 2024 年上半年，美國經濟持續展現韌性，且 AI 熱潮方興未艾，美國大型科技股領軍攀升，激勵相關供應鏈產業及多國股市屢創新高；進入下半年，隨著美國經濟增速溫和放緩，美中政策對市場行情的影響日益顯著，資金逐步轉向具降息利率敏感性和評價優勢的類股。同時，美國聯邦準備理事會正式啟動降息，債市也出現相應利多。

展望 2025 年，雖成熟國家央行已啟動降息，為資本市場提供較為寬鬆的環境，但降息效益尚需時間發酵，上半年在限制性的利率持續壓抑需求及就業下，整體製造業恐仍將面臨挑戰。此外，川普上任美國總統後，首先將面臨美國債務上限協商的不確定性及財政空間受到壓縮，內政預估仍將以削減支出、放鬆管制優先，並持續展開對中關稅調查。

另一方面，中國採取「置換」計畫則得以騰出政策空間，推估中國召開全國兩會後將加大財政刺激力度，進而促進產業鏈復甦，惟須留意美國下半年若釋出新關稅政策，除影響投資氛圍，亦將抵銷部分降息產生的紅利，減緩製造業擴張速度。

景氣走向正向循環 2025 年股優於債

股票布局上，建議以具成長利多及政策明確的國家，成熟市場以美國、日本為主，新興市場可關注臺灣、韓國、中國、巴西與印度。產業方面，生成式 AI 持續推動科技與通訊服務業績成長，核心消費在不衰退之下維持穩健，隨著降息推進可逐步布局非核心消費。

債市層面因高殖利率優勢仍在，且降息循環延續將不斷校正無風險利率走勢，支撐美國投資級債需求不墜，也看好如美國、新興非投資級債及新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。

匯市則因全球維持在降息循環，美國通膨回穩，經濟成長受益於寬鬆政策，美元動能將隨著利率下行而轉折，可留意高息的成熟貨幣及中國政策扭轉下的新興貨幣動能。