力挺量產2奈米 日政府將對Rapidus追加8000億日元補助

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 09:10

‌



日本政府力挺「晶片國家隊」Rapidus 實現 2027 年量產 2 奈米的目標，將追加補助 8000 億日元。

日媒報導，日本政府計劃在即將推出的本年度補充預算案中，編列 1.6 兆日元的預算用於支持半導體和 AI 產業，其中將對 Rapidus 追加補助 8000 億日元。

‌



Rapidus 為了實現 2027 年量產 2 奈米晶片的計劃，預估需要約 5 兆日圓的資金。此前，日本政府已決定對 Rapidus 提供 9,200 億日圓的補助金，但仍有約 4 兆日圓的資金缺口，此次補充預算中的追加補助金將用於研發費用以及當前的營運資金。

Rapidus 位於北海道千歲市的第一座工廠已於 2023 年 9 月動工，試產產線計畫在 2025 年 4 月啟用，2027 年開始量產。

日本經濟產業省的計畫案也顯示，為了對 Rapidus 的 2 納米量產計畫提供援助，日本政府計畫在 2025 年度對 Rapidus 出資 2,000 億日圓。

鑑於半導體對經濟安全日益重要，日本政府自 2021 年 4 月以來的三年內已向晶片產業總共投資了 3.9 兆日元。然而，有些人認為補充預算應該保留用於緊急項目。