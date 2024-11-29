全球汽車業吹裁員風！多家車企與零組件廠利潤快速流失 5萬歐洲人丟飯碗

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-29 11:48

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全球汽車業正吹起裁員風，包括福斯、奧迪、福特、Stellantis4 家車企以及 4 家零部件巨頭在內的 8 家廠，將在歐洲累計裁員約 5 萬人。

在所統計的車廠中，福斯是裁員人數最多的車廠，該公司此前稱公司將關閉至少 3 家德國本土工廠，並裁撤上萬名員工，以應對利潤下降的局面。

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此外，奧迪 11 月初也宣佈打算裁減約 15% 的非生產類工作崗位，以縮減員工隊伍，此次裁員將波及德國 4500 個崗位。此前，奧迪已經宣佈打算關閉布魯塞爾的一家工廠並裁減當地 3000 個工作崗位。

全球第四大車廠 Stellantis 則打算自明年 1 月 5 日起，對西班牙托萊多 Assembly Complex 近 1100 名員工實施無限期裁員，主要是將裝配工廠的運作模式從一天兩班壓縮為一天一個班次。

美國車廠福特上周三 (20 日) 也說，由於遭遇經濟逆風、競爭壓力加劇及電動車銷量低於預期，將於 2027 年底前在歐洲裁員 4000 人，其中大部分在德國。

不過，汽車零組件業者的裁員幅度則更為誇張，有兩家企業裁員計畫破萬人，博世決定要在德國裁員 7000 多人，汽車供應部門多達 3200 人。這是這家德國汽車零組件企業今年以來第三次裁員，今年 1 月和 2 月已裁員 4700 人。

采埃孚也宣布裁員計劃，預計將在 2028 年年底前，將德國員工人數從目前的 5.4 萬人，逐步削減 1.1 萬到 1.4 萬人。

舍弗勒也將在歐洲裁員約 3700 人，相當於員工總數的 3.1% 左右，其中在德國將裁減約 2800 個崗位，並打算關閉兩家歐洲工廠。米其林則計畫關閉在法國紹萊和瓦納的兩家工廠，將導致約 1250 名工人失業。

全球汽車製造商，尤其是傳統內燃機生產商，遭遇到了前所未有的危機。一方面隨著碳排標準日趨嚴格，各國政府都在鼓勵向電動車轉型，另一方面全球經濟的放緩以及消費結構的改變，令燃油車的需求在歐洲市場持續下滑。

與此同時，中國電動車品牌迅速崛起，進一步加劇了全球市場的競爭，尤其是在電動車和智慧汽車領域，中國市場展現出驚人的需求潛力。