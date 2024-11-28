川普將自食惡果！墨西哥警告：加徵關稅恐令美國流失40萬個工作 皮卡均價上漲3000美元

鉅亨網編譯許家華 2024-11-28 09:33

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墨西哥總統克薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 周三 (27 日) 表示，如果美國候任總統川普實施其提議的 25% 全面關稅，墨西哥將進行報復。墨西哥政府警告，川普此舉恐導致美國流失 40 萬個工作崗位，並推高美國消費物價。

薛恩鮑姆在新聞發布會上清楚表達了墨西哥的立場，指出如果美國加徵關稅，墨西哥也將提高關稅。與她一同出席的墨西哥經濟部長 Marcelo Ebrard 呼籲加強地區合作與整合，而不是進行報復性進口稅的「貿易戰」。

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他補充道，美國 88% 皮卡車是在墨西哥生產的，將面臨漲價壓力，而這些車輛在支持川普的農村地區特別受歡迎。 「我們估計這些車輛的均價將上漲 3000 美元。」Ebrard 說。

薛恩鮑姆表示，她與川普於周三進行電話交談，雙方討論了加強安全問題的合作事宜，並形容此次對話「非常好」。

川普表示，這些關稅將持續有效，直到流向美國的毒品（特別是芬太尼）和移民受到控制。薛恩鮑姆補充道，美墨邊境已不再出現移民大篷車，因為墨西哥當局已經對此進行了妥善處理。

許多分析師認為，川普的關稅威脅更多是出於談判策略，而非真正的貿易政策。

Julius Baer 首席經濟學家 David Kohl 表示：「這種威脅與貿易問題無關，顯示出新總統計劃利用關稅作為談判策略，以達成與貿易無關的目標。」

利潤消失的風險

墨西哥的汽車產業是該國最重要的製造業，主要出口至美國，佔北美車輛生產的近 25%。巴克萊分析師預計，川普提議的關稅「恐抹去底特律三大車廠幾乎所有的利潤。」其週二報告指出，市場普遍認為川普加徵的 25% 全面關稅會造成干擾，但仍低估了該舉措的破壞性。

川普過渡團隊發言人 Brian Hughes 駁斥此說法，稱這些關稅將保護美國製造商和工人，免受「外國公司和外國市場的不公平做法」的影響。他強調，川普將實施政策，讓人民生活更富裕繁榮。

通用汽車和斯特蘭蒂斯都拒絕對此事發表評論，福特則未回應「川普關稅將如何影響其業務」的提問，僅表示其美國生產量超過大多數主要汽車製造商。

墨西哥汽車工業協會 AMIA 表示，將為任何可能性做好準備，並等待正式行動的具體細節。國際金融學會警告，未來美墨關係將面臨挑戰。「徵收關稅將加保護主義，並嚴重衝擊匯率和商品價格。」該組織說。

USMCA 協定恐全面重談

美國 - 墨西哥 - 加拿大協定（USMCA）將於 2026 年進行審查。 Grupo Financiero Banorte 國際經濟學主任 Katia Goya 表示，三國可能會尋求全面重新談判 USMCA 協定，而非僅僅延用現有協定。

Goya 指出，貿易衝突的影響將令美國經濟成長放緩，失業率上升和通膨加劇。