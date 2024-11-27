墨西哥總統反嗆川普 將以報復式關稅反擊威脅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-27 09:00

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美國準總統川普周一（25 日）向市場投下重磅炸彈，聲稱上任首日就會對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收 25% 關稅，也會對中國商品額外徵收 10% 關稅。

繼加拿大總理杜魯道周一晚間與川普通話討論邊境安全和貿易問題之後，今年 10 月新晉上任的墨西哥首位女性總統薛恩鮑姆的發言更強硬，暗示會以報復式關稅來反擊川普的威脅。

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薛恩鮑姆周二宣讀了致川普公開信，稱美國僅靠威脅和關稅無法有效解決非法移民的問題，也無法緩解美國國內的毒品危機。

她表示，如果美國對墨西哥徵收關稅，墨西哥也將被迫採取對等措施，導致兩國企業面臨的風險上升，加劇兩國的通膨和失業問題。她呼籲美墨以對話實現理解、和平與共同繁榮。

她還反嗆川普稱，雖然願意就這些問題舉行會談，但毒品問題是美國自己的問題，墨西哥已繳獲數噸非法毒品。她稱川普「可能不知道」墨西哥在移民問題上的努力，美國邊境管制機關逮捕的非法移民數量已較去年 12 月峰值下降了四分之三，「移民大篷車不再抵達邊境」。

她指出，從美國流入墨西哥的非法武器交易問題仍然十分嚴重，墨西哥執法單位查獲的犯罪分子非法持有武器，70% 源自美國。

她還批評美國在武器和戰爭方面的開支應該挪來支持和平與發展，這樣才能解決移民問題的根本原因。

專家普遍認為，薛恩鮑姆與前任墨西哥總統的風格迥然不同，後者在川普第一個總統任期內曾與其建立了親密的關係，令川普放棄了對墨西哥的關稅威脅，薛恩鮑姆顯然不太願意安撫特朗普。

據《美聯社》報導，金融集團 Banco Base 經濟分析部門主管 Gabriela Siller 擔心性格衝突可能會導致事態升級。Siller 說：「川普可能只是拋出關稅威脅，就像他現在所做的那樣，但墨西哥的回應是，我們將用報復來回應你們，這將迫使川普真的實施這些威脅措施。」

還有專家指出，擬議關稅代表川普貿易保護主義計畫的開端，人們愈發擔心新的貿易衝突會擾亂全球供應鏈，壓縮企業利潤。

咨詢公司 Anderson Economic Group 表示，關稅前景「對汽車行業是雙重警報。密西根、俄亥俄、伊利諾伊和德克薩斯州可能沒有一家裝配廠不會立即受到 25% 加墨關稅的影響。」美國汽車行業嚴重依賴墨西哥和加拿大的製造和零件，這將導致汽車全面漲價，對通膨產生重大影響。

券商伯恩斯坦的分析師則認為，關稅會給美國汽車業帶來災難，因此，分析師懷疑川普是否會堅持到底，「鑑於關稅對美國工業生產會有廣泛負面影響，預料這在實踐中不太可能發生」。

億萬富翁金融家阿克曼等川普支持者也認為，最新關稅威脅可能只是一種談判策略，川普在社交平台帖子裡也加了附加條件：「除非毒品和所有非法移民停止入侵美國」。

《路透社》則指出，川普放話要徵收新關稅，似乎違反了美墨加協定。去年墨西哥和加拿大分別有超過 83% 和 75% 的出口商品銷往美國。