再揮關稅大棒！川普宣布對墨、加徵收25%關稅 美元急漲墨西哥披索挫逾2% 加元大跌1.2%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-26 09:31

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美國候任總統川普在美東時間週一 (25 日) 晚間表示，在他上任的第一天，將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收 25% 的關稅，理由是對非法移民和非法毒品交易感到擔憂。

川普在 Truth Social 上發文說：「1 月 20 日，作為我的首批行政命令之一，我將簽署所有必要文件，對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收 25% 的關稅。」

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川普表示，在這兩個國家打擊毒品，特別是芬太尼和非法越境移民之前，關稅將繼續存在。

受川普加徵關稅言論影響，美元指數 (DXY) 急升 0.5%，美元兌墨西哥披索 (USDMXN) 匯率更強升逾 2%，美元兌加元 (USDCAD) 漲 1.2%。

川普去年受訪時便提出對所有進口商品徵收 10% 普遍關稅的建議。

全美零售聯合會 (NFR) 本月初出具研究報告指出，若川普提出的新關稅計畫實施，美國消費者的年度消費能力恐損失多達 780 億美元，因這些關稅將影響到如服裝、玩具、傢俱、電器、鞋類和旅行用品等消費品類別。

近年美國消費者變得更加節儉，減少非必要的開支，這對零售商和消費品公司造成了銷售壓力。