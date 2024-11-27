小資福音！臺企銀「薪資貸」讓你「提前發薪」年息僅3.42% 可貸10萬
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 18:34
為滿足薪轉戶靈活運用薪資的需求，臺灣企銀 (2834-TW) 率先推出全新信用貸款專案「薪資貸」，以「提前發薪」的創新概念，顛覆傳統薪資等待模式。這項專案針對臺灣企銀薪轉戶，使其不受制於固定發薪日，可靈活支配每月收入，應對各種突發支出或消費需求，帶來全新的資金掌控體驗。
透過「薪資貸」，該行薪轉戶僅需登入網路銀行或行動銀行的薪轉專區，簡單完成申請流程，即可在最快 2 小時內收到審核通知，並於線上完成簽約後立即取得額度。該服務全年無休，自動化撥款讓客戶無論平日或假日皆可隨時申請動用，完全免收系統作業費，進一步降低資金使用的成本。
「薪資貸」的貸款條件具市場特色，目前年利率僅 3.42%(機動計息)，最高貸款額度達新臺幣 10 萬元，契約期間為一年，每月乙次為客戶提供低成本的薪資運用靈活性。該專案專為有穩定薪資入帳的臺灣企銀薪轉戶設計，不僅簡化操作流程，更能讓薪轉戶在資金運用上隨時掌握主動，為個人消費帶來更多自由度。
臺灣企銀期望透過「薪資貸」的提前發薪模式，提供薪轉戶更便捷、彈性的薪資管理選擇。客戶無需再等待發薪日，即可靈活運用薪水以應對日常開支或突發花費。臺灣企銀邀請有需求的薪轉戶即刻登入網路銀行或行動銀行薪轉專區，進一步了解並體驗本專案，開啟更自由的薪資運用方式！
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇