小資福音！臺企銀「薪資貸」讓你「提前發薪」年息僅3.42% 可貸10萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 18:34

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透過「薪資貸」，該行薪轉戶僅需登入網路銀行或行動銀行的薪轉專區，簡單完成申請流程，即可在最快 2 小時內收到審核通知，並於線上完成簽約後立即取得額度。該服務全年無休，自動化撥款讓客戶無論平日或假日皆可隨時申請動用，完全免收系統作業費，進一步降低資金使用的成本。

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「薪資貸」的貸款條件具市場特色，目前年利率僅 3.42%(機動計息)，最高貸款額度達新臺幣 10 萬元，契約期間為一年，每月乙次為客戶提供低成本的薪資運用靈活性。該專案專為有穩定薪資入帳的臺灣企銀薪轉戶設計，不僅簡化操作流程，更能讓薪轉戶在資金運用上隨時掌握主動，為個人消費帶來更多自由度。