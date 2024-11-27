NAND Flash壓力大 Q4產業營收估季減1成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 16:25

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研調機構 TrendForce 今 (27) 日表示，NAND Flash 產業第四季將面臨更大挑戰，即便 enterprise SSD 價格可望持平，但其餘類別產品合約價已開始走跌，加上消費品牌商將在年底前降低庫存，導致訂單動能明顯減弱。因此，TrendForce 預計第四季 NAND Flash 產業整體營收將季減近 10%。

回顧第三季，研調表示，2024 年第三季 NAND Flash 產業出貨量位元季減 2%，但平均銷售單價 (ASP) 上漲 7%，帶動產業整體營收達 176 億美元，季增 4.8%。

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以不同領域來看，研調指出，NAND Flash 價格走勢分歧，其中，enterprise SSD 需求強勁，推升價格季增近 15%，client SSD 價格雖有小幅上漲，但訂單需求較前一季衰退。智慧手機用產品因中國手機品牌嚴守低庫存策略，訂單大量減少，第三季合約價幾乎與上季持平。Wafer 受零售市場需求疲軟影響，合約價反轉下跌。

分析 NAND Flash 主要品牌商第三季表現，營收排名第一的三星，enterprise SSD 表現有北美的需求持續支持，手機用產品出貨則下滑，第三季出貨位元季減 5%。但其 ASP 較前一季增加，營收為 62 億美元，保持與第二季相同水準。預估第四季 Samsung 受訂單動能衰退影響，NAND Flash 營收可能小幅下滑。

SK Group(含 SK 海力士與 Solidigm) 第三季營收排名第二，雖受智慧手機和 PC 用產品需求疲弱影響，出貨位元季減逾 15%，但 enterprise SSD 表現亮眼，大幅提升該公司獲利。TrendForce 指出，第四季 enterprise SSD 價格漲幅將收斂，但出貨維持穩定，預期 SK Group 營收能達到持平。

NAND Flash 營收排名第三至五名分別為鎧俠、美光和威騰 / SanDisk(WDC)。第三季適逢美系智慧手機生產旺季，以及 enterprise SSD 出貨增加，帶動鎧俠出貨位元季增 9%，ASP 和營收也都成長。預計第四季手機生產旺季結束，鎧俠出貨動能受影響，營收可能季減逾 10%。