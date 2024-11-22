華碩建置超算中心入榜TOP500 運算效能提升66%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 14:53

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (22) 日宣布，其建置的超級電腦運算中心，採用 128 台 NVIDIA HGX H100 伺服器架構，搭載高效能 GPU 及 InfiniBand NDR400 連網技術，運算效能較前代提升 66%，成功入選全球 TOP500 及 Green500 超級電腦排行榜，分別位列 11 月最新榜單第 31 名及第 44 名。

華碩表示，ESC 8000A-E13 採用 NVIDIA MGX 架構設計，每台可支援最多 8 片 GPU，並具備 PCIe 5.0 傳輸介面，可達 85 萬 IOPS 傳輸效能，處理速度突破 600 萬次，成為現今伺服器市場最高規格。

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除了高效能伺服器，華碩也推出搭載 AMD EPYC 9005 處理器與 Instinct MI325X 晶片的 ESC A8A-E12U，以及搭載 Intel Gaudi 3 晶片的 ESC I8-E11。針對 HPC 應用，則提供 RS920Q-E12 及 RS720Q-E12 兩款產品，採用 Intel Xeon 處理器。