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〈ETF成分股調整〉股民衝上153萬人！00878換股新增華碩、剔除可成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 10:29

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00878本次換股新增華碩、剔除可成。(圖：shutterstock)

全台投資人數最多的「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 所追蹤之標的指數─MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，於近期進行下半年例行調整，其成分股調整於今 (26) 日起生效，本次調整為 1 進 1 出，新增成分股為華碩 (2357-TW)；刪除之成分股則為可成 (2474-TW)。

依據 MSCI 指數公司資訊，本次新增、刪除股主因 ESG 條件與股利分數資訊變動所致。法人指出，本次調整仍維持 00878 標的指數向來穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。


00878 之標的指數，是以挑選過去三年配息穩定、近 12 個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不用大量換股等高周轉方式來衝高名目殖利率，也會降低投入景氣循環股的機率。

法人補充，00878 今年以來受益人數持續創高，根據集保資訊，11/22 最新投資人數已超過 153 萬人，單周增加近 3 萬人，增加人數居 ETF 之冠，「最受歡迎 ETF」實至名歸；規模穩坐高股息 ETF 第一，達 3616 億元。

00878 甫於 11/18 除息，除息後目前股價來到 22 元上下，仍是不錯的入手時機。

 

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